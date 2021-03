Carantinarea Capitalei nu este o solutie, dar este nevoie sa se ia restrictii suplimentare, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. "Pentru Bucuresti este nevoie sa se ia restrictii suplimentare", a spus seful statului. El a subliniat ca trebuie eliminate aglomerarile. Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri, alaturi de premierul Florin Citu si mai multi membri ai Guvernului, la prima actiune din cadrul campaniei de impadurire in zona desertificata din sudul Romaniei, care are loc la Dabuleni in judetul Dolj. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Andreea Rotaru, editor…