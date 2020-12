Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca numarul de cazuri noi de infectari cu SARS-CoV-2 a scazut semnificativ in ultima perioada si a anuntat ca de la sfarsitul acestei saptamani vor fi redeschise pietele. "Am putut sa constatam ca in ultima saptamana numarul de persoane nou infectate in fiecare zi a scazut semnificativ. Este adevarat ca in perioada sarbatorilor poate s-a testat un pic mai putin, totusi scaderea este clara. Fiindca si aici sunt tot felul de interpreti politici, aceasta scadere se poate constata cam peste tot in Europa. Deci, nu numai noi am luat masurile juste, corecte,…