Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca, in prezent, majoritatea localitaților din Romania se incadreaza in scenariul verde in care exista un numar foarte mic de bolnavi cu COVID-19. Exista insa și zeci de localitați care se incadreaza in scenariul roșu in care școlile sunt inchise."Bucureștiul se incadreaza…

- Noul an scolar preuniversitar va incepe la 14 septembrie cu trei scenarii Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, astazi, ca noul an scolar preuniversitar va începe la 14 septembrie, iar majoritatea elevilor vor merge efectiv la scoala, urmând sa existe trei scenarii privind…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca in fiecare scoala au fost elaborate trei scenarii in functie de numarul de bolnavi din localitate. Decizia finala va fi luata local de Comandamentul judetean pentru Situatii de Urgenta, a spus presedintele. Scenariul verde presupune ca toti elevii merg la scoala,…

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca, in momentul de fața, majoritatea localitaților din Romania, inclusiv Bucureștiul, se incadreaza in scenariul verde in care noile cazuri de infectare cu coronavirus sunt puține iar copiii pot merge la școala. Președinte a mai precizat ca doar 50 de localitați…

- Președintele Klaus Iohannis a menționat faptul ca online-ul este mult mai bine pregatit decat era in starea de urgența, iar in acest sens atat Guvernul, cat și Ministerul Educației lucreaza cu viteza maxima. Citește și: Klaus Iohannis: Pe 14 septembrie incepe noul an scolar ”Online-ul…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, intr-o declarație de presa de la Palatul Cotroceni, despre inceperea școlii in București. "Bucureștiul se incadreaza in scenariul verde. Este vorba de cazuri per mia de locuitori. La populația foarte mare a Bucureștiului, acceptat de OMS, intra in categoria…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, intr-o declarație de presa de la Palatul Cotroceni, despre inceperea școlii in București."Bucureștiul se incadreaza in scenariul verde. Este vorba de cazuri per mia de locuitori. La populația foarte mare a Bucureștiului, acceptat de OMS,…

- Anul scolar viitor va incepe, in mod normal, pe 1 septembrie 2020 si se va incheia pe 31 august 2021, elevii fiind asteptati la cursuri pe 14 septembrie 2020, potrivit calendarului publicat in Monitorul Oficial. Din cauza pandemiei de coronavirus, autoritatile poarta inca discutii privind regulile…