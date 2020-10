Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania se afla in valul doi al epidemiei de Covid și spune ca a cerut Guvernului sa gaseasca soluții pentru creșetrea capacitații secțiilor ATI. „Suntem deja intr-o etapa dificila, intr-un așa numit val doi al epidemiei, care se inregistreaza și in majoritatea…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca un dialog direct referitor la pelerinajele de la Iași și București intre Guvern și reprezentanții Bisericii Ortodoxe referitoare la pelerinajele de la Iași și București „ar duce la soluții mai bune”.

- Patriarhia Romana iși exprima deplina solidaritate cu toți credincioșii ortodocși care in aceste zile doresc sa se roage ca pelerini Sfintei Cuvioase Parascheva, precum și cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei, gazda profund responsabila a pelerinajului anual de la Iași. Premierul Ludovic Orban a spus…

- Premierul Ludovic Orban și Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și Alianța USR-PLUS la Primaria Capitalei s-au intalnit, joi dimineața, la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis. Președintele și candidatul dreptei au discutat despre problemele din București și despre rezolvarea acestora.…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat in conferința de miercuri, de la Palatul Cotroceni, ca excutivul de la București pregatește bugetul de anul viitor, bazandu-se pe o creștere economica. In opinia șefului...

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorii Serbiei - Stefan Tomasevic, Braziliei - Maria Laura da Rocha, Indiei - Rahul Shrivastava, Pakistanului - Zafar Iqbal si al Poloniei - Maciej Lang. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, intr-o conferința de presa, ca reintrarea țarii in starea de urgența este ”ultima soluție” pentru gestionarea crizei coronavirusului, deoarece ar duce la ingradirea unor drepturi și ar sufoca economia. Șeful statului crede ca, daca romanii vor respecta…

- Premierul Ludovic Orban a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene, in care apreciaza eforturile depuse de angajații din acest sector, despre care a spus ca s-au aflat in linia intai in lupta pentru viața, in ultimele luni, cand Romania a fost afectata de epidemie.„Ii…