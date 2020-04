Luna iunie, decisivă pentru US Open-ul din acest an

Federaţia americană de tenis ( USTA ), organizatoarea turneului US Open, ar urma să ia o decizie în iunie în legătură cu ediţia din acest an a competiţiei de la New York. Forul american are de gând să furnizeze ajutoare de 15 milioane de dolari asociaţiilor care se confruntă cu probleme din cauza… [citeste mai departe]