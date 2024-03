Stiri pe aceeasi tema

- Implementarea proiectelor bilaterale și modalitațile de avansare a cooperarii moldo-chineze au fost discutate la intrevederea premierului Dorin Recean cu ambasadorul Republicii Populare Chineze in Republica Moldova, Yan Wenbin. Parțile s-au referit la importanța dinamizarii continue a relațiilor economice…

- La invitația Camerei de Comerț Istanbul, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, Florica Chirița, insoțita de reprezentanți ai instituției, a avut in cursul acestei saptamani o intalnire de lucru cu Sekib Avdagic, președintele Camerei de Comerț Istanbul (ICOC), și membri din…

- Sistemul e-Factura e o problema pentru 60,5% dintre antreprenori, la o luna de la implementarea masurilor de modificare a Codului Fiscal, a spus, astazi, presedintele Consiliului National al IMM-urilor din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, la conferinta de lansare a Patronatului European al Femeilor…

- Cine vrea sa compenseze perioadele in care nu a contribuit la sistemul de pensii poate profita de oportunitatea de a cumpara vechime in munca. Insa, trebuie sa respecte anumite condiții.Persoanele care au nevoie sa cumpere vechime pentru a compensa perioadele in care nu au contribuit la sistemul de…

- Dezbaterea pe tema Legii adopției a scos la iveala alte probleme aparute in sistem, iar cei prezenți au cerut cateva modificari. Concluzia unui deputat de Bacau este trista: „Sistemul se duce de rapa”.

- Pensii 2024 | Cum pot cetațenii romani sa incaseze mai multe pensii in același timp Pensii 2024 | Cum pot cetațenii romani sa incaseze mai multe pensii in același timp Sistemul european de pensii comunitare ia in calcul perioadele de activitate din diverse țari din Uniunea Europeana, recunoscand contribuțiile…

- Sistemul public de sanatate se afla intr-o criza profunda. O criza creata acum din pixul iresponsabil al guvernanților. Au decis sa reduca drastic bugetul alocat... The post USR Arad: Criza din Sanatate – un atentat la demnitatea și viața romanilor (P) appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- In sectorul cultural din Republica Moldova se atesta o criza de personal calificat. Doar in sistemul biblioteconomic rata persoanelor cu studii superioare a scazut cu 10 procente in ultimii zece ani. De asemenea, majoritatea bibliotecarilor sint pensionari, iar tinerii nu manifesta interes pentru acest…