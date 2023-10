Pescarii din zona Agigea și-au gasit, marți dimineața, plasele pline cu meduze de mari dimensiuni. „Parca e camp de meduze!”, a exclamat unul dintre pescari. In imaginile inregistrate cu telefonul se poate vedea ca pescarii reușesc cu greu sa-și ridice plasele de pescuit invadate de miile de meduze. Pe cat de spectaculos poate parea fenomenul, […] The post VIDEO. Invazie de meduze uriașe in zona Agigea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .