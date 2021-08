VIDEO Intervenție la secundă pentru salvarea unui turist luat de valuri Un turist aflat pe plaja Reyna din Constanța a fost scos de salvamari din valurile marii, dupa ce martorii de pe plaja au semnalat ca se ineaca. A fost alertat un echipaj medical care a sosit la fața locului intr-o viteza uluitoare. Fiecare secunda a fost extrem de importanta pentru salvarea barbatului. Barbatul de 54 […] The post VIDEO Intervenție la secunda pentru salvarea unui turist luat de valuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

