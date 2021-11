Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Arad a murit, miercuri, dupa ce a cazut de la etajul unui hotel din Cluj-Napoca. Poliția a deschis un dosar de cercetare, pentru a stabili imprejurarile in care a avut loc nefericitul eveniment. Poliția a fost sesizata prin apelul unic de urgența 112, la data de 20 octombrie, in jurul orei…

- Un tanar a cazut dintr-un balon cu aer cald și a murit, marți dimineața, intr-un accident bizar care s-a petrecut in nordul Israelului. Tanarul de 28 de ani, Yogev Cohen, din Kibbutz Yizre’el, a fost vazut atarnand de coșul balonului, in timpul decolarii acestuia și la un moment dat s-a desprins și…

- Secțiile de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) din spitale vor fi verificate la nivel național din trei in trei ore. Acțiunea fara precedent a inceput luni dimineața și se desfașoara zilnic, in intervalul 9.00 – 21.00. In afara acestui program, verificarile vor fi executate ocazional de echipajele SMURD,…

- Doua case din județul Mureș au fost la un pas sa sara in aer, dupa ce un TIR a intrat in ele, lovind și o conducta de gaz. Șoferul autotrenului a pierdut controlul volanului in localitatea Goreni, din judetul Mures. TIR-ul a lovit doua case, dar și o conducta de gaze si un stalp de eletricitate. […]…

- ​​Curtea de Apel Cluj a anulat, marți, ultimele hotarari de Guvern privind prelungirea starii de alerta, precum și pe cea referitoare la introducerea certificatului verde COVID. Decizia nu este insa definitiva. Acțiunea a fost inițiata de avocații Mikolt Kapcza și Gabriel Marin. „Respinge exceptia tardivitatii…

- Salvamontiștii prahoveni participa la o misiune dificila vineri, 10 septembrie, in masivul Bucegi. Acestora le-a fost solicitat sprijinul pentru acordarea ajutorului medical și evacuarea de pe munte a unui barbat in varsta de 61 de ani care s-a ranit in timp ce escalada un perete, informeaza Observatorul…

- Salvamontistii au participat, marti, la o actiune dificila de recuperare a unui turist, care s-a accidentat pe Valea Caraimanului si nu s-a mai putut deplasa. Barbatul a fost coborat pe targa, dupa patru ore. Turistul din Capitala urca pe munte impreuna cu familia si a alunecat, in zona superioara a…

- Pompierii romani continua sa se lupte cu incendiile in Grecia. Ieri, militarii au intervenit intr-o zona muntoasa, cu drumuri greu accesibile, insa drona acestora a ajutat forțele de intervenție sa identifice exact locurile afectate de flacari. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a anunțat,…