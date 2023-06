VIDEO Intervenție dificilă a pompierilor români pentru salvarea Luminiței, o cățelușă prinsă la 2 m sub pământ Ministerul de Interne le-a multumit public la trei pompieri care, timp de 4 ore, s-au chinuit sa sal eze o catelusa prinsa intr-un canal de deversare aflat la 2 metri sub pamant.Felicitarile au fost postate de retelele de socializare. POSTARE: Patru ore au cautat solutii ca sa o salveze! Patru ore in care nu au stat nicio clipa! Cand salvatorii au ajuns la locul interventiei, latratul catelusei abia se mai auzea. De la paznicul statiei de sortare din Maceu, mare iubitor de animale, cel care a anuntat evenimentul la 112, au aflat ca Luminita disparuse de mai bine de o zi. Era captiva intr-o conducta… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Bretea Romana, o brigada de salvatori s-au luptat patru ore, cu lopeți și un buldozer pus la dispoziție de edilul comunei, pentru a o scoate dintr-o conducta de deversare, lunga de 60 de metri, pe Luminița, o cațelușa care ramasese blocata la jumatatea țevii. „Poate o sa va mirați cand…

- La Bretea Romana, o brigada de salvatori s-au luptat patru ore, cu lopeți și un buldozer pus la dispoziție de edilul comunei, pentru a o scoate dintr-o conducta de deversare, lunga de 60 de metri, pe Luminița, o cațelușa care ramasese blocata la jumatatea țevii. „Poate o sa va mirați cand…

- Oamenii de știința chinezi au inceput sa foreze o gaura de 10.000 de metri in scoarța terestra, in timp ce a doua cea mai mare economie a lumii exploreaza noi frontiere deasupra și sub suprafața planetei. Forajul pentru ceea ce va fi cea mai adanca gaura de foraj din China a inceput marți in regiunea…

- Doi muncitori au fost prinși sub un mal de pamant, in timp ce faceau lucrari, in Caracal. Unul dintre ei a fost scos de colegi și dus la spital, cu suspiciune de fractura de clavicula. Celalalt insa se afla la 7 metri adancime, iar in ciuda eforturilor de a-l scoate mai repede, barbatul a fost scos…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat, la finalul unei intrevederi cu Sarah Dines, ministrul responsabil pentru traficul de persoane in Ministerul britanic de Interne, ca toate statele din spatiul european extins trebuie sa aplice aceleasi standarde si sa uniformizeze legislatia, transmite…

- Parchetul Uniunii Europene și DNA investigheaza contractul de achiziție incheiat de Poliția Romana cu firma Automobile Bavaria pentru cumpararea a 600 de mașini BMW, informeaza Europa Libera.

- Mai mulți lideri liberali ii reproșeaza ministrului de Externe Bogdan Aurescu „atitudinea sfidatoare fața de partid” și spun ca viitoarea ședința a Biroului Politic Național va fi una „cu cuțitele pe masa”, in urma careia ministrul asumat de PNL va suporta consecințele atacului la prim-vicepreședintelui…

- Perimetrul Neptun Deep ar putea fi mai bogat decat se anuntase: Petrom si Romgaz au rezervat pe conducta Transgaz o capacitate anuala de 8,1 miliarde metri cubi, cu o treime peste ce se estimase initial. Site-ul e-nergia.ro a consultat rezervarea Petrom si Romgaz pe conducta Tuzla-Podisor si scrie ca…