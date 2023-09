Stiri pe aceeasi tema

- Moment rar intr-o școala din Dambovița. Noul inspector școlar general nu a fost in stare sa lege doua propoziții in discursul de la deschiderea anului școlar, noteaza gazetadamboviței.ro. Adriana Tudose este persoana in cauza și a reușit sa se remarce inca din prima zi, dar in mod negativ. Aceasta nu…

- ,,Dragi prieteni, Iata ca a sunat pentru prima data clopoțelul in noul an școlar 2023 – 2024! Mult succes tuturor elevilor!„ , a transmis, astazi, primarul comunei Siriu, Dragoș Voicu, emoționat, la randu-i, in calitate de tatic, dincolo de funcția administrativa. ,,Intram intr-un curs firesc al vieții…

- CARAȘ-SEVERIN – Cei doi edili de municipii considera ca festivitațile de deschidere ale fiecarei școli trebuie sa ramana evenimente fara nicio conotație politica sau de alta natura decat cea strict școlara, educaționala! Surprinzator poate pentru mulți, mai ales ca se apropie alegerile, primarul Reșiței,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un mesaj de avertizare ???? COD GALBEN ???? valabil pentru județul Dambovița astazi, 23 august. Valul de caldura va persista. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. Temperaturile…

- Prof. Dan Alexandru Tica a preluat prerogativele de inspector școlar general dupa ce joi, 9 august, Ministerul Educației a transmis ISJ Dambovița ordinul de incetare a mandatului prof. Ileana Nicolaescu. In absența unor informații oficiale- pe motiv ca purtatorul de cuvant al instituției ar fi in concediu,…