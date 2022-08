Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din localitatea Tureac a ajuns joi dupa-amiaza la spital, dupa ce, in timp ce traversa partea carosabila in localitatea Tiha Bargaului, a fost accidentata de un autotren condus de un sucevean. In aceasta dupa-masa, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit in Tiha Bargaului la un accident…

- O angajata a Primariei Tiha Bargaului de 56 de ani și-a pierdut viața, dupa ce a fost implicat intr-un accident de circulație, chiar in timp ce se intorcea acasa de la munca. Accidentul s-a petrecut la doi pași de casa sa. Femeia a murit la cateva zile de la accident, in timp ce fiul sau, care se afla…

- Un barbat a plonjat cu camioneta intr-un parau, pe raza localitații Tiha Bargaului. In ciuda „cascadoriei” de care a avut parte, șoferul nu a fost grav ranit. Accidentul s-a produs in aceasta dupa-masa, pe raza localitații Tiha Bargaului. Din primele informații rezulta faptul ca un barbat a plonjat…

- Peste 5 hectare de teren de la Colibița s-au facut scrum ieri noapte. Au intervenit 35 de persoane, pompieri militari și voluntari, dar și personal de la Ocolul Silvic. Se pare ca incendiul a fost cauzat de un chiștoc aruncat aiurea. Incendiul a izbucnit ieri noapte, la Colibița, intr-o zona cu mai…

- In ședința de Consiliu Local de ieri, primarul Ioan Turc a precizat ca noua stație de asfalt achiziționata de municipalitate inca nu este funcționala. Motivul intarzierii are legatura de conflictul din Ucraina, a dezvaluit edilul. Primarul Ioan Turc a spus ieri, in ședința de Consiliu Local ca stația…

- In aceasta dimineața, un motociclist a fost grav ranit intr-un accident rutier petrecut pe DN17, in Tiha Bargaului. Acesta a fost preluat de elicopterul SMURD și transportat la o clinica de specialitate. Accidentul s-a petrecut in aceasta dimineața, pe DN17, in localitatea Tiha Bargaului. Un autoturism…

- In aceasta dimineața, un motociclist a fost grav ranit intr-un accident rutier petrecut pe DN17, in Tiha Bargaului. Deși in prima faza a fost solicitat un elicopter SMURD pentru a-l transporta la o clinica de specialitate din alt județ, in cele din urma echipajul medical ajuns la fața locului l-a stabilizat…

- Un tanar din Suceava ce iși ispașea arestul la domiciliu in Bistrița a ajuns in arestul IPJ. Acesta a fugit din casa pentru a-și ajuta doi prieteni sa bata alte doua persoane, in plina strada. Un tanar de 19 ani, din județul Suceava, a fost plasat in arest la domiciliu. Acesta iși ispașea pedeapsa la…