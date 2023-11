Stiri pe aceeasi tema

- Mult laudat sistem Patriot, adus pe bani grei din SUA in 2020, s-a stricat. Sau, mai bine zis, nu a funcționat așa cum era prevazut. O racheta Patriot a ratat lansarea la exercițiul de la Capu Midia, in prezența lui Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca. Culmea, puțini ziariști s-au incumetat sa scrie despre…

- Tragerile cu sisteme Patriot, desfașurate miercuri, la Capu Midia, in prezența premierului Marcel Ciolacu și al liderului PNL Nicolae Ciuca au fost marcate de un incident. La eveniment ar fi trebuit sa fie lansate trei rachete de pe doua sisteme Patriot, insa au fost lansate doar doua. „Potrivit unor…

- Primele trageri reale cu sistemul Patriot intrat in dotarea Fortelor Aeriene Romane in anul 2020 au loc in poligonul Capu Midia, in cadrul exercitiului PATRIOT SPARK 23. Acesta a fost programat in urma cu un an si are rolul de a valida si verifica functionarea sistemului, potrivit News.ro. Miercuri,…

- Ministerul Apararii a anuntat ca, in perioada 2-17 noiembrie, are loc, in poligonul din Capu Midia, exercitiul PATRIOT SPARK 23 in cadrul caruia se deruleaza primele trageri reale cu sistemul PATRIOT intrat in dotarea Fortelor Aeriene Romane in anul 2020.”Sistemul de rachete sol-aer PATRIOT este utilizat…

- Prim ministrul Marcel Ciolacu va participa maine, 15 noiembrie 2023, incepand cu ora 11:00, la Ziua Distinsilor Vizitatori a exercitiului tactic cu trupe si trageri reale PATRIOT SPARK 23, in poligonul de trageri sol aer Capu Midia.Programul cuprinde desfasurarea unui exercitiu de combatere a amenintarilor…

- Regimentul 74 Patriot „Mihai Bravu” deplaseaza personal si tehnica in Poligonul de trageri sol-aer Capu Midia, pentru participarea la un exercitiu planificat cu un an inainte, informeaza Ministerul Apararii Nationale. Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de MApN, este vorba de primul exercitiu…