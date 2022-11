VIDEO. Incendiu violent la o cafenea din Rusia. 13 oameni au murit

Stiri pe aceeasi tema

- Treisprezece persoane au murit intr-un incendiu izbucnit intr-un club de noapte din orașul Kostroma, situat la aproximativ 300 de kilometri de Moscova, au anunțat sambata autoritațile locale, potrivit de AFP. „Potrivit primelor informații, 13 persoane au murit in incendiu”, a declarat guvernatorul regional…

- 13 persoane și-au pierdut viața in Rusia intr-un violent incendiu izbucnit intr-o cafenea din orașul Kostroma, situat la aproximativ 300 de kilometri de Moscova. „Potrivit primelor informații, 13 persoane au murit in incendiu”, a declarat sambata guvernatorul regional Serghei Sitnikov pe rețeaua de…

- Cel puțin 13 oameni au murit intr-o discoteca din orașul Kostroma, la 300 de kilometri nord de Moscova in urma unui incendiu care a provocat prabușirea acoperișului. Potrivit autoritaților, 250 de oameni au fost evacuați din localul cuprins de flacari. Cel puțin 13 oameni au murit intr-o discoteca din…

- Treisprezece oameni au murit intr-un incendiu intr-un club din Rusia, in orasul Kostroma, la aproximativ 300 de kilometri de Moscova, au anuntat sambata agentiile ruse, transmite AFP. „Sunt deja 13 victime” identificate, potrivit agentiei Ria-Novosti, care citeaza o sursa din politie. Un numar de 250…

- Peste 1.300 de ruși care au ieșit sa protesteze fața de ordinul de mobilizare parțiala au fost reținuți in mai multe orașe din Rusia. Aproximativ 1.000 de oameni sunt din Moscova și Sankt Petersburg. Mulți dintre ei au fost batuți inainte sa fie bagați in dubele poliției. Grupul independent de monitorizare…

- Operatorul nuclear ucrainean Energoatom a acuzat, luni, Rusia ca a bombardat centrala nucleara Pivdennoukrainsk din sudul Ucrainei. Este vorba de a doua cea mai mare centrala nucleara a țarii. „In 19 septembrie 2022, la ora locala 00:20, armata rusa a bombardat zona industriala a centralei nucleare…

- Doua persoane si-au pierdut viata si doua au fost ranite, in urma unui accident produs, vineri dimineata, in comuna Corbu. Cele doua persoane decedate sunt soferii celor doua masini implicate in accident. Ele au fost incarcerate, fiind scoase in urma interventiilor echipelor de salvare. „La accident…

- Patru persoane cu varste cuprinse intre 23 și 48 de ani au murit inecate in mare in ultimele 24 de ore, a anunțat marți ISU Constanța. In ultimele 24 de ore, angajații ISU Constanța au intervenit pentru acordarea primului ajutor in cazul a noua persoane extrase din mare de salvamari sau turiști. Trei…