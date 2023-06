VIDEO: Incendiu mortal la Roma Un incendiu izbucnit vineri, 2 iunie, la o cladire de apartamente din Roma s-a soldat cu cel puțin un mort și mai mulți raniți, a anunțat un oficial municipal pe rețelele de socializare. Un videoclip postat online a aratat un fum gros și negru care se ridica din cladirea cu șapte etaje. Un martor ocular a declarat ca a auzit mai multe explozii inainte de a vedea fumul gros. Președintele municipalitații IV, Massimiliano Umberti, a declarat ca doua persoane au suferit rani grave, iar pompierii au avut dificultați in a intra in zeci de apartamente. Incendiul a izbucnit in zona Colli Aniene, in estul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

