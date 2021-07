VIDEO| Încălzirea climatică remodelează peisajul Alpilor elveţieni: Topirea gheţarilor a dus la formarea a peste 1.000 de lacuri In mai putin de doua secole, incalzirea climatica a remodelat profund peisajul Alpilor elvetieni, unde topirea ghetarilor a dus la formarea a peste 1.000 de lacuri, transmite luni AFP. O noua inventariere a lacurilor glaciare elvetiene a dezvaluit ca "de la sfarsitul micii ere glaciare, din jurul anului 1850, aproape 1.200 de noi lacuri si-au facut aparitia in regiuni din Alpii elvetieni. Aproximativ 1.000 dintre acestea exista si in prezent", conform studiului realizat de Institutul federal elvetian pentru stiinta si tehnologia apei (EAWAG), Universitatea din Zurich si Biroul federal… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

