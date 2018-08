VIDEO/ În Vama Veche cu cortul… terapeutic. Psihoterapeuții care lucreză pe plajă Psihoterapie pe plaja din Vama Veche. In stațiunea unde pe tava se pun doar halbele de bere, exista un cort unde poți sa-ți pui sufletul pe tava, la „cortul terapeutic”. Un grup de psihoterapeuți ofera informații legate de consiliere psihologica pe plaja. Cand iei o pauza de la serviciu, de la viața de zi cu zi și schimbi aerul, chiar și preț de o vacanța, problemele, gandurile și ranile neinchise parca dau navala. Așa ca nu e o idee deloc rea ca la plaja, printre micile distracții de seara și promenadele pe faleza la asfințit, sa strecori și un moment de terapie psihologica. Nu asta a fost ideea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Municipiului București invita copiii cu varste cuprinse intre 6 și 12 ani sa participe la atelierele educative ce se vor desfașura la fiecare dintre cele 8 muzee din structura, in perioada 18 iulie – 7 septembrie 2018. Proiectele „Caravana Muzeelor ” și „Vara Istoriei pe Calea Victoriei” reprezinta…

- Hai duminica la Cigarleni sa mancam placinte gratis la Festivalul bucatelor tradiționale / Invitații emisiunii "Sputnik Matinal" — jurnalista Diana Josu-Braniște și directorul Casei de Cultura din satul Cigârleni, Victor Pletosu — au oferit mai multe detalii despre activitațile…

- Dupa prabușirea MIG -ului 21, accident in care și-a pierdut viața locotenent-comandorul Florin Rotaru, Parchetul Militar a deschis o ancheta. Pana la lamurirea tuturor imprejurarilor, exista cateva prime indicii ca pilotul a facut, in ultimele secunde de zbor, o manevra periculoasa pentru a evita prabușirea…

- CHIȘINAU, 4 iulie — Sputnik. Cofondatoarea caritate.md Svetlana Sainsus a anunțat pe Facebook ca platforma își reia activitatea. Ea a scris pe rețeaua de socializare ca a luat aceasta decizie pentru a-i ajuta pe oamenii aflați la nevoie. Aceasta a mai subliniat ca îi este greu…

- Evenimentul a avut loc la sala de escalada „Zero Gravity" din Iasi si a cuprins activitati sportive si de escalada, precum si o petrecere dedicata copiilor si tinerilor cu surdocecitate/deficiente senzoriale multiple avand ca scop cresterea stimei de sine si a increderii in fortele proprii a acestora.…

- Brigitte Sfat a facut noi dezvaluiri despre partenerul ei de viața, fostul mare campionb la tenis Ilie Nastase, dupa incidentul in trafic in care a fost implicat acesta. In urma cu o saptamana, Ilie Nastase a fost prin baut la volan . A fost audiat de oamenii legii și s-a ales cu dosar penal. Brigitte…