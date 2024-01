Stiri pe aceeasi tema

- DECIZIE… Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a declarant anul 2024 in Patriarhia Romana „Anul omagial al pastorației și ingrijirii bolnavilor” și „Anul comemorativ al tuturor Sfinților tamaduitori fara de arginți”, dupa cum informeaza Biroul de Presa al Episcopiei Hușilor. La nivelul Eparhiei,…

- ANIVERSARE… Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” din Barlad sarbatoreste pe 29 noiembrie, implinirea a 153 de ani de traditie si performanta in educatie. Cu aceasta ocazie, elevii si profesorii au pregatit cu mare entuziasm o varietate de activitati relevante pentru competentele lor de specialitate. Acestea…

- CARE PE CARE… CSM Vaslui este foarte aproape de a reuși o performanța unica in istoria echipei finanțate de Primaria Vaslui, calificarea in play-off. Inca din primul sezon in Liga 3, echipa condusa de Adi Racovița și Gabriel Craciun se lupta pentru primele locuri ale clasamentului. In etapa a 13-a a…

- CONDOLEANȚE… Este doliu in comunitatea negreșteana. Radu Moroșanu, fostul viceprimar al orașului, a incetat din viața. Anunțul a fost facut astazi pe pagina de Facebook a primariei: „Primaria orașului Negrești este profund intristata sa anunțe trecerea la cele veșnice a unuia dintre foștii noștri viceprimari,…

- CONTRAVENȚIE… Tudorel Buzatu a uitat sa mai respecte regulile de circulație de cand nu mai este secretar general adjunct la Secretariatul General al Guvernului. Duminica și-a parcat bolidul imprumutat de la partenerul sau de afaceri, fix in mijlocul intersecției din fața sediului PSD, pentru a-i arata…

- ADVERSARI… Etapa a 8-a a Ligii 4 Vaslui ne ofera doua meciuri interesante, care pot aduce modificari in fruntea clasamentului. Dupa egalul din derby, Sporting Banca are o noua deplasare grea, la Muntenii de Sus, in timp ce Comstarul joaca la Garceni. Duel de la distanța pentru caștigarea campionatului…

- UPDATE: Dupa aproximativ trei ore, Marcel Romila, barbatul care amenința ca vrea sa se arunce de pe castelul de apa (de la o inalțime de peste 30 metri) a fost convinsa sa renunțe la acest gest. Acesta, in varsta de 50 ani a coborat fara a fi nevoie de intervenția pompierilor. De remarcat este faptul…

- E haos la Vaslui, dupa caderea baronului Buzatu. Fiecare face ce vrea, ca la Revolutie. Chiar si la prima televiziune HD din lume, care transmite live pe Facebook, unde-si facea veacul nea Mitica inainte de a fi la mititica, breaking news-urile nu mai sunt ce erau odata. Acum toti parlitii iși fac reclama…