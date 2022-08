Dupa ce a declarat ca „armele rusești sunt cu decenii inaintea Occidentului”, la expoziția „Armata 2022”, președintele rus Vladimir Putin nu a putut sa deschida ușa unui vehicul militar. Ministrul rus al Apararii, Șoigu, s-a oferit sa-l ajute. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. After Putin declared that Russian weapons are decades ahead […] The post VIDEO. Imagini virale cu Putin și ministrul rus al Apararii, incercand sa intre intr-un vehicul militar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .