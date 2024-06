Cele mai mici și cele mai mari pensii din UE. Pe ce loc e România Top pensii din UE Pensia medie pe care o incaseaza un roman este de 382 de euro, la nivel de 2021, conform datelor oferite de Autoritatea Europeana pentru Asigurari și Pensii Ocupaționale, scrie Euronews . Mai jos decat Romania, la nivelul Uniunii Europene, este Bulgaria, unde pensia medie este de 226 euro pe luna. Spre comparație, pensia medie din Uniunea Europeana este de 1.294 de euro. Menționam ca, nivelurile medii de pensii expuse reprezinta cumulul pensiilor de stat și private obligatorii, in unele cazuri chiar si pensii private facultative sau chiar asigurari de viața cu componenta de redistribuire… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pensia medie lunara in Romania este de doar 382 de euro, plasand țara noastra pe penultimul loc in Uniunea Europeana, arata un raport recent publicat de Autoritatea Europeana pentru Asigurari și Pensii Ocupaționale, relateaza TVR Info.La nivelul Uniunii Europene, pensia medie se ridica la 1.294 de euro,…

- In trimestrul patru 2023, pensia medie lunara de asigurari sociale a fost mai mare fata de cea inregistrata la nivel national N. Dumitrescu Potrivit datelor reprezentanților Direcției Județene de Statistica Prahova, valabile pentru finalul anului trecut și facute publice ieri, Prahova conduce, in continuare,…

- ”In anul 2023, numarul mediu de pensionari a fost de 4.980.000 persoane, in scadere cu 24.000 persoane fata de anul precedent; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4.601.000 persoane, in scadere cu 6.000 persoane fata de anul precedent; pensia medie lunara (determinata…

- Pensia medie lunara a crescut cu 13,9%, in 2023, comparativ cu anul precedent, pana la valoarea de 2.113 lei, a anuntat, vineri, Institutul National de Statistica (INS).Numarul mediu de pensionari a fost de 4,980 milioane de persoane, in scadere cu 24.000 persoane fata de anul precedent. Numarul mediu…

- Dupa ce la inceputul lunii martie au avut loc mai multe scaderi ale prețului la pompa al carburanților, astazi are loc și prima scumpire. Variațiile de preț nu sunt semnificative, dar ilustreaza un trend , la fel ca și scaderile anterioare. La Petrom, de exemplu, de la inceputul lunii martie prețul…

- Dupa majorarea de la inceputul acestui an, cea mai mare pensie din Romania a ajuns la suma bruta de 108.627 de lei lunar. Dupa impozitare, fericitului beneficiar ii mai raman „doar” 95.965 de lei lunar. Adica peste 19.000 de euro pe luna. Potrivit datelor furnizate de Casa Nationala de Pensii, cea mai…

- Anul trecut, aproximativ 20.400 de persoane au fost ucise in accidente rutiere in Uniunea Europeana (UE), in usoara scadere de 1% fata de 2022, cele mai sigure drumuri fiind in Suedia (22 de decese la un milion de locuitori) si Danemarca (27/million), in timp ce Bulgaria (82/million) si Romania (81/million)…

- In 2023, Romania a inregistrat 81 de decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuritori, fiind devansata de Bulgaria, care a raportat 82 de decese la un milion de locuitori. Cele doua tari au cele mai ridicate rate ale mortalitatii in 2023, aproape dublu fata de media din UE (46), conform…