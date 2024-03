VIDEO – Imagini uluitoare cu Kim Jong Un din tinerețe: dictatorul era slab și părea ușor dezorientat Liderul din Coreea de Nord, Kim Jong Un, nu a fost mereu un om supraponderal. In tinerețe, dupa cum arata imaginile de arhiva, liderul din Nord parea destul de timid și avea un aspect fizic de tanar sportiv. Kim Jong Un a trait in Elveția timp de aproximativ 8-9 ani. Acolo a frecventat cursuri de muzica, așa cum arata și imaginile publicate de Al Jazeera. Imaginile arata un Kim Jong Un slabuț, ușor dezorientat, care canta alaturi de alți tineri. Kim Jong Un juca baschet și era descris drept un copil „timid” de ceilalți colegi. Perioada petrecuta de Kim in Elveția petrecuta de Kim in Elveția Kim Jong Un era… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

