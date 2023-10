Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 260 de cadavre au fost recuperate de la locul festivalului de muzica israelian, in urma atacului de sambata al Hamas, potrivit serviciului de salvare israelian Zaka, relateaza CNN si Associated Press. Festivalul Nova se desfașura in aer liber intr-o zona rurala din apropierea graniței Gaza-Israel…

- Incident deosebit de grav la un centru din Giurgiu. Un polițist a fost filmat in timp ce ii lovește și amenința cu moartea pe copii. Vișinel Balan, fostul vicepreședinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, a postat pe Facebook un videoclip filmat la centrul Ansaloni din…

- Zeci de comisari ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) participa vineri dimineata la o actiune de control la comerciantii din centrele Dragonul Rosu si Mega Shop. Conform primelor informatii furnizate de reprezentantii institutiei, este o actiune ampla si au fost deja decise…

- Mai multe firme aflate in Veranda Mall din Capitala au fost verificate de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), fiind date, pana in prezent, amenzi de 70.000 de lei. De asemenea, opt restaurante au fost inchise temporar pentru mai multe nereguli, intre care prezenta…

- Un barbat a fost imobilizat de politistii din Bucuresti dupa ce a refuzat sa opreasca masina pe o conducea, el fiind urmarit in trafic. Ea a refuzat și sa fie testat pentru consumul de alcool si droguri, in masina sa fiind gasite mai multe substante din categoria drogurilor de risc. Politisti din cadrul…

- Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 a inregistrat un dosar penal dupa un control al Casei de Asigurari de Sanatate (CASMB) la un centru medical din București. Suspiciunile sunt ca s-ar fi decontat fictiv servicii medicale pentru pacienți decedați, instituționalizați in azile de batrani și angajați ai…

- Zeci de mii de oameni au fost evacuați din casele și hotelurile de pe insula greceasca Rodos, dupa ce incendiile de vegetație au cuprins o mare parte a insulei, transmite BBC. Grecia este afectata de un val de caldura extrema, iar duminica sunt așteptate in unele zone temperaturi de 45 de grade C. …