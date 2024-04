Stiri pe aceeasi tema

- Un nou val de praf saharian a ajuns in Romania. Un strat de nisip fin s-a așezat pe mașini dupa ce, marți spre miercuri noapte, a plouat. Imagini cu masini pline de praf, care par mai degraba la capatul unei calatorii pe un drum plin de noroi, au umplut retelele de socializare. Oameni din Tulcea, Constanta,…

- Un nor de praf din Sahara, foarte dens, ajunge in Europa zilele acestea. Specialiștii trag un semnal de alarma. Vor fi depașite limitele maxime privind calitatea aerului Circulația aerului nu favorizeaza patrunderea masei de aer cu praf saharian deasupra Romaniei, a anunțat marți Administrația Naționala…

- Noi imagini din timpul cutremurului puternic care a lovit miercuri Taiwanul. Cel puțin 7 persoane au murit și peste 700 au fost ranite dupa seismul de peste 7 grade. Zeci de cladiri s-au prabușit, in timp ce pompierii cauta oameni sub daramaturi. Autoritațile spun ca peste 70 de persoane sunt blocate…

- Cannabis possession and home cultivation will be decriminalized in Germany from April 1 after the law passed the final hurdle in the Bundesrat, the chamber of the federal states, said on Friday, according to Politico. Adults over the age of 18 will be allowed to possess 25 grams of cannabis and grow…

- Grecia este un loc cu multa frumusețe și gazduiește multe minuni, atat create de om, cat și naturale – intre care se remarca miile de insule, peste 200 dintre ele fiind locuite. Fiecare insula este speciala in felul ei, de la priveliști maiestuoase la cele doua mari care o inconjoara, la peisaje naturale…

- Imagini revoltatoare la Unitatea de Primiri Urgența (UPU) Braila. Un paznic si o infirmiera au fost filmati in timp ce leaga mainile unui pacient, aflat pe un pat. Ea spune ca pacientul ar fi trebuit dus „la nebuni”: „Nu aici sa ne innebuniti pe noi!” Pe imaginile aparute in mediul online se observa…

- Grecia ofera o excursie gratuita de o saptamana in Rodos pentru a atrage din nou turiștii, dupa ce aceștia au fost nevoiți sa fuga de incendiile de vegetație produse anul trecut. Grecia va oferi turiștilor care au fost surprinși de incendiile de anul trecut excursii gratuite in Rodos. Oamenilor ale…