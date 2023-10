Stiri pe aceeasi tema

- Momentul in care autocarul in care se aflau zeci de turiști a cazut de pe un pod din Veneția a fost surprins de camerele de supraveghere din trafic. Accidentul s-a produs marți seara, in nordul Italiei. Autocarul era plin de turiști, printre care ucraineni, germani și francezi. Inalțimea podului era…

- Accident grav in Veneția. Cel putin 21 de persoane, printre care doi copii, au murit dupa ce un autobuz s-a prabusit, marti seara, de pe un pod la Venetia, in nordul Italiei, a anuntat primarul orasului, Luigi Brugnaro, citat de cotidianul italian la Repubblica. MAE a transmis ca, din primele informații,…

- Au aparut imagini cu momentul in care drona ruseasca se prabușește pe teritoriul Romaniei. Imediat dupa momentul exploziei, persoana care filmeaza se aude strigand: ”Romania!”. Sunt imagini despre care ucrainenii susțin ca ar fi fost filmate in dimineața de 4 septembrie, atunci cand drona a cazut…

- Cinci persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce ambarcațiunea in care se aflau s-a lovit de o barja. Incidentul a avut loc in zona Chiciu din Calarasi, iar ambarcatiunea plutea in deriva pe Dunare. Vinovat de producerea accidentului este conducatorul ambarcatiunii care a fost testat pentru…

- Un accident grav a avut loc, vineri dimineața, in centrul Bucureștiului. Un autobuz cu calatori s-a ciocnit cu o autoutilitara. 4 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Accidentul a avut loc la intersectia Bulevardul Iancu de Hunedoara si Calea Dorobanti din Bucuresti. Șoferul autobuzului 331…

- Patru muncitori, care se aflau intr-o nacela pentru a face lucrari la reteaua electrica a troleibuzelor din municipiul Medias, judetul Sibiu, au fost raniti dupa ce utilajul a fost lovit in plin de un autoturism. Șoferul se uita pe o tableta in timp ce conducea. Accidentul a avut loc in noaptea de miercuri…

- Zeci de mii de oameni au fost evacuați din casele și hotelurile de pe insula greceasca Rodos, dupa ce incendiile de vegetație au cuprins o mare parte a insulei, transmite BBC. Grecia este afectata de un val de caldura extrema, iar duminica sunt așteptate in unele zone temperaturi de 45 de grade C. …

- Doua femei din Braila au fost ranite marți, in jurul pranzului, intr-un accident in care a fost implicat deputatul PSD Gheorghe Șimon, fost ministru al Economiei. Accidentul a avut loc la Stramtura, in Maramureș, și doua femei au fost ranite și transportate la spital, dupa ce mașina in care se aflau…