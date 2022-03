VIDEO/ Imagini cutremurătoare. Ucrainenii îngenuncheați în fața convoaielor cu soldații uciși Sute de ucraineni au ingenuncheat in fața convoaielor care au adus „acasa” trupurile neinsuflețite ale soldaților uciși. Soldații, care și-au pierdut viața aparandu-și țara, au fost aduși in localitațile natale. Oamenii au ieșit sa le aduca un ultim omagiu, cu lacrimi in ochi și cu lumanari. Aceștia au ingenunchiat in fața convoiului cu sicrie. […] The post VIDEO/ Imagini cutremuratoare. Ucrainenii ingenuncheați in fața convoaielor cu soldații uciși appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini suprinse de camerele de supraveghere ale unui magazin ucrainean au fost publicate de Nexta TV din Ucraina. Soldații ruși au parcat tancul chiar in fața magazinului și cara alimente și sticle cu bautura, pe care le pun in interiorul vehiculului. In postarea Nexta Tv de pe Telegram se scrie „Au…

- Cel puțin 10 ucraineni au fost uciși, miercuri dimineața, dupa ce rușii au deschis focul asupra oamenilor care stateau la coada pentru a cumpara paine. ”La Cernihiv, intr-unul dintre microdistrictele rezidențiale, in jurul orei 10.00, rușii au tras in oamenii care stateau la coada la paine. Cel puțin…

- O inregistrare video care circula de vineri pe rețelele de socializare prezinta imagini dramatice dintr-o ambuscada, in care se vad blindate pe o șosea, atacate cu rachete antitanc. Soldații din blindate incearca sa fuga, dar se vid focuri de arma indreptate spre ei. #Ukraine: Very dramatic footage…

- Zeci de ucraineni din Herson și Melitopol, cele doua orașe ocupate de armata rusa, au ieșit pe strazi, neinarmați, pentru a protesta impotriva invaziei. Soldații ruși au tras focuri de arma in aer, ca sa impraștie mulțimile. Oamenii și-au facut curaj și au ieșit sa protesteze impotriva ocupanților.…

- Noi imagini apar zi de zi pe rețelele de soaiclizare, cu ucrainenii care ies in strada in momentul in care tancurile rusești trec prin localitațile lor. Oamenii striga, protesteaza și se așeaza, cu mainile goale, in fața blindatelor. The post Ucrainenii, cu mainile goale in fața tancurilor rusești appeared…

- Imagini cutremuratoare au fost filmate in Ucraina, unde un barbat s-a aruncat cu mainile goale in fața tancurilor rusești, intr-o incercare disperata de a opri invazia. The post Ucrainenii opresc tancurile rusești cu mainile goale. Imagini virale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa…

- Imagini impresionante cu locuitorii Ucraina care se adapostesc la metrou au fost postate pe rețelele sociale. Sute de oameni și-au parasit locuințele și s-au refugiat pe holurile din subteran. In imagini se vad adulți și copii care s-au adapostit in stație sau in garnitura de tren oprita. De frica bombardamentelor,…

- Odata cu declansarea sirenelor in Kiev, in timp ce cei mai multi locuitori ai capitalei incearca sa iasa din oras, iar alții au format cozi la magazine, farmacii și banci, un grup de ucraineni au fost surprinsi ingenunchind in Kiev, rugandu-se pentru pace. Desi afara temperaturile sunt crancene, oamenii…