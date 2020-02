VIDEO Imagini APOCALIPTICE arată o tornadă de lilieci în Australia De mai multe zile, numarul liliecilor a ajuns la cateva sute de mii, cu mult peste populatia oraselului, care numara sub 5000 de locuitori. Cetațenii sunt afectati și au cerut consiliului local sa ia masuri urgente pentru a scapa de aceasta veritabila invazie. Problema este ca, chiar daca animalele au provocat deja haos, mizerie, mirosuri insuportabile și zgomot, in regiunea respectiva liliecii sunt protejați prin lege și nu pot fi exterminați. Autoritațile locale incearca prin diverse mijloace sa-i determine pe lilieci sa se intoarca in habitatul lor natural și sa-i lase in pace pe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

