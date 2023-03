VIDEO Ieșeancă mușcată de un scorpion după ce a cumpărat banane de la Lidl. Cum a ajuns vietatea în magazin Autoritatile au intrat in alerta dupa ce o ieseanca a ajuns la UPU Spiridon intepata de un scorpion care a traversat Oceanul cu un transport de banane. Femeia a cumparat in urma cu citeva zile cateva banane de la magazinul Lidl din Bucium, iar scorpionul si-a facut loc printre fructe, potrivit 7 IASI. Spre seara, aceasta a ajuns acasa, iar arahnida a scapat neobservata in locuinta. Dupa cateva ore, aceasta si-a dat seama ca a fost intepata sau muscata de o vietate, fara ca insa sa-si dea seama despre ce animal a fost vorba. Abia spre dimineata, o ruda a dat peste scorpion, pe care l-a prins… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

