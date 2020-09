Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul de prezentare a proiectelor de dezvoltare locala propuse de catre Clotilde Armand, candidatul susținut de PNL și Alianța USR-PLUS in cursa pentru Primaria Sectorului 1, a avut parte din plin de vociferari din public. Pe durata in care atat Armand, cat și, ulterior, Ludovic Orban, liderul…

- Evenimentul de marti dupa-amiaza din zona Parcului Herastrau al lansarii proiectelor pentru administratia locala propuse de Clotilde Armand, candidat la Primaria Sectorului 1 sustinut de PNL si USR-PLUS a fost marcat de huiduieli si limbaj vulgar din partea catorva persoane aflate in zona. In replica,…

- „Agenda vizitei in Arad cuprinde si vizitarea unei fabrici din cele doua fabrici - daca nu ma insel, domnule Blidar - ASTRA Arad, pentru a vedea tramvaiele care sunt produse aici. Iata ca, in Romania se pot produce tramvaie, se pot produce vagoane, se pot produce locomotive, in Romania se poate produce…

- Avocatul Poporului din Romania a atacat din nou legea carantinei și izolarii, adoptata de Parlamentul de la București dupa ce Curtea Constituționala a anulat varianta anterioara. Anunțul a fost facut de premierul Ludovic Orban, la inceputul ședinței de Guvern.

- Dan Cristian Popescu, om politic implicat activ in viața clubului Dinamo, nu mai este candidatul PNL la Primaria Sectorului 2 din București. PNL și USR au avut azi-noapte o ședința in care au stabilit candidați comuni pentru toate primariile de sector din București. La intalnire au participat, printre…

- Alianța USR-PLUS lanseaza un atac dur la adresa lui Ludovic Orban și a PNL, acuzând ca la Constanța liberalii "prezinta sondaje masluite în speranța de a-și pacali candidatul, partidul și alegatorii". Reprezentanții USR-PLUS spun ca PNL nu a învațat cât ar fi fost nevoie…

- „Daca ar fi sa dam crezare anuntului triumfalist al presedintelui Iohannis de la Bruxelles, Guvernul PNL trebuie sa dubleze alocatiile si sa creasca pensiile cu 40%. Nu mai are nicio scuza! Faceti investitiile din bani europeni si cresteti puterea de cumparare a romanilor!”, a scris Marcel Ciolacu marti…

- In cadrul intalnirii de joi dintre reprezentanții FRF și LPF și premierul Ludovic Orban, Gica Popescu, 52 de ani, a insistat ca publicul sa revina din nou pe stadioane la meciurile de fotbal.Fostul internațional, care este și consilierul onorific al prim-ministrului pentru organizarea Euro 2020 la Bucuresti,…