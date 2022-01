Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de turisti cazati la hotelul Dobru, din statiunea Slanic Moldova, judetul Bacau, au vandalizat camera in care au fost cazati. Clientii au spart televizorul, au aruncat coji de seminte peste tot si au umplut camera cu sticle si ambalaje goale.

- Imagini incredibile la Braila, miercuri dimineața. Zeci de oameni stau la coada pentru a-și ridica voucherele pentru ca s-au vaccinat, iar la centrele de vaccinare nu e niciun doritor. Zecile de oameni stau cu orele la coada, pentru a-și primi bonurile de 100 lei, care ar fi trebuit sa vina de acum…

- Romania‘s Finance Ministry said on Monday that the country’s general consolidated budget deficit increased to 4.7% of the Gross Domestic Product (GDP) after the first 11 months of 2021 compared to 4.03% of GDP between January and October, according to Agerpres. The execution of the general consolidated…

- Bulgaria’s Defence Minister Stefan Yanev is against the deployment of NATO troops in Bulgaria. The alliance is discussing various options to respond to Russia’s actions, including deploying more troops in Bulgaria and Romania, according to Euractiv. Yanev stated that such a measure would increase tensions.…

- Președintele Klaus Iohannis a dat, miercuri, un mesaj cu direcțiile pe care ar trebui sa le urmeze viitorul Guvern, mesaj transmis in cadrul evenimentului „Topul Național al Firmelor 2021 – Economia merge inainte”, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei. Președintele a susținut, in mesajul…

- Președintele PNL, premierul interimar Florin Cițu, a spus, luni, inaintea reluarii negocierilor pe marginea noului Executiv, ca trebuie analizata propunerea privind ocuparea postului de premier prin rotație – o perioada, un premier desemnat de liberali, o perioada, un premier desemnat de social-democrați…

- The National Bank of Romania (NBR) announced on Monday that its foreign exchange reserves excluding gold, totalled E39.843bln at the end of October 2021 compared to E41.216bln in the previous month, according to a press release. That Central Bank stated that the foreign exchange inflows amounted to…