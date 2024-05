Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi ca Guvernul va aproba o masura importanta pentru persoanele și cuplurile infertile care doresc sa aiba copii. Aceștia vor putea primi sprijin de pana la 15.000 de lei pentru medicamente și proceduri de specialitate in țara. In acest sens, bugetul Ministerului va…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri seara, in legatura cu propunerea ca Romania sa ofere Ucrainei un sistem Patriot ca, daca un astfel de sistem acopera parte din Ucraina, nu inseamna ca nu mai acopera si tara noastra. Marcel Ciolacu a fost intrebat, miercuri, la Euronews, care au fost discutiile…

- Elevii „furry” ia amploare in școlile din Romania. Fenomenul inspirat de pe retelele de socializare ii transforma pe copii in diverse animale. Se imbraca si se comporta ca niste pisici, caini, vulpi ori pasari si refuza sa mai comunice firesc la ore. In cautarea identitații unii elevii din Bucuresti…

- Un nou drog cu efecte devastatoare a aparut pe piața din Romania. Este vorba despre „Pastila portocalie”, drogul denumit generic „Donkey Kong” din familia amfetaminelor, care, potrivit experților, poate provoca halucinații, convulsii și moarte. Acest nou drog, cu un personaj din jocurile Nintendo, a…

- Ministerul Muncii pregatește scaderea taxarii muncii pentru familiile cu minim doi copii. Premierul Marcel Ciolacu spune ca Romania se confrunta cu un declin demografic, iar romanii trebuie sa fie stimulați cu masuri concrete sa faca copii. Ciolacu a precizat ca nu vrea sa scada taxele pe salariul minim.…

- Agentia de rating Moody’s estimeaza ca economia Romaniei va avea o crestere de 3% in 2024 si de 3,5% in 2025, sustinuta de consum, dar si de investitiile publice si private, in timp ce Guvernul se va confrunta in continuare cu deficite fiscale si de cont curent ridicate, se arata intr-un raport citat…

- La nici doua saptamani pana la ridicarea controalelor la frontiera, situația este una de-a dreptul hilara. Deși ni se pun bețe in roate și ni se permite intrarea doar in Air Schengen, autoritațile din Romania, in speța MAI și Poliția de Frontiera, s-au gandit sa aplice controale in spațiul Schengen,…

- Partidul cancelarului austriac Karl Nehammer, OVP, care participa la Congresul PPE de la București, nu va fi de acord cu manifestul PPE, deoarece conține și „linii roșii”, cum ar fi energia nucleara sau extinderea Schengen, relateaza publicația austriaca Kurier. „Avem poziții clare și o atitudine clara…