Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, in urma caruia doi tineri si-au pierdut viata, va fi judecat pentru ucidere din culpa. Judecatoria Mangalia a respins, vineri, solicitarea familiilor victimelor ca tanarul sa fie judecat pentru omor calificat. Minuta instanței: „Judecatoria Mangalia Dosar nr. 4989/254/2023 INCHEIERE/14.06.2024 Respinge ca neintemeiata cererea de schimbare a incadrarii […]