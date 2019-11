Stiri pe aceeasi tema

- Horia Tecau si Jean-Julien Rojer au pierdut primul meci de la Turneul Campionilor, competitie care se desfasoara la Londra.Perechea romano-olandeza a fost invinsa de germanii Kevin Krawietz si Andreas Mies in super tie-break, scor 6-7, 6-4, 6-10.In partida urmatoare Horia Tecau si Jean-Julien Rojer…

- Horia Tecau isi incepe astazi aventura la Turneul Campionilor de la Londra.Tenismenul constantean impreuna cu partenerul sau de dublu, olandezul Jean-Julien Rojer vor juca in „Grupa Max Mirnii” impotriva perechii formate din germanii Kevin Krawietz si Andreas Mies.Partida se va disputa in sala „O2 Arena”,…

- Horia Tecau si-a aflat adversarii de la Turneul Campionilor, acolo unde va evolua alaturi de partenerul sau de dublu, olandezul Jean-Julien Rojer.Cei doi fac parte din Grupa „Max Mirnyi”, alaturi de alte trei perechi extrem de valoroase. Este vorba despre germanii Kevin Krawietz si Andreas Mies, columbienii…

- Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer a castigat duminica finala probei de dublu din cadrul turneului ATP de la Basel (Elvetia). Cei doi au trecut de americanii Taylor Fritz/Reilly Opelka cu scorul de 7-5, 6-3 dupa o ora si 9 minute. Perechea romano-olandeza…

- Horia Tecau (34 de ani) și Jean-Julien Rojer (38 de ani, Olanda) s-au calificat ieri in ultimul act al turneului ATP 500 de la Basel, dupa ce i-au invins pe Ivan Dodig (34 de ani, Croația) și Filip Polasek (34 de ani, Slovacia) cu 6-7 (3), 7-6 (3), 10-5, in o ora și 58 de minute. A fost un meci strans,…

- Tenismanul constantean Horia Tecau si olandezul Jean Julien Rojer s au calificat, marti, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului ATP de la Basel Elvetia , dotat cu premii totale de 2.082.655 euro, dupa o victorie cu 6 3, 6 7 7 , 10 5 contra croatilor Nikola Mektic Franko Skugor,…

- Horia Tecau și Jean-Julien Rojer au fost eliminați in aceasta dimineața din proba de dublu a turneului Masters 1000 de la Shanghai. Perechea romano-olandeza a pierdut in trei seturi echilibrate in fața cuplului compus din Ivan Dodid (Croația) și Filip Polasek (Slovacia), scor 6-7 (3), 7-6 (4), 7-10,…

- Horia Tecau si Jean Julien Rojer au parasit in aceasta dimineata turneul ATP de la Shanghai.Perechea romano-olandeza a cedat in super tie-break in fata dublului format din croatul Ivan Dodig si slovacul Filip Polasek, scor 6-7, 7-6, 7-10. Tecau si Rojer lupta in continuare pentru a strange cat mai multe…