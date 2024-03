Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (32 de ani) se pregatește de revenirea pe teren, la turneul de la Miami. Iar la antrenamentul de dinainte primului meci, cu Paula Badosa (26 de ani, 73 WTA), din Spania, a fost atent supravegheata de fostul antrenor, Darren Cahil (58 de ani). Simona Halep (32 de ani) debuteaza azi in turul…

- Simona Halep asteapta cu nerabdare sa intre pe teren la Miami pentru a disputa primul sau meci oficial dupa 1 an si 7 luni de pauza. Constanteanca o va intalni pe iberica Paula Badosa, o jucatoare experimentata care, insa, are foarte multe fluctuatii in evolutiile sale. Partida se va juca in aceasta…

- Simona Halep (32 de ani) o va infrunta pe iberica Paula Badosa (26 de ani, 73 WTA) in primul tur al Miami Open. Adversara este una ideala pentru revenirea constanțencei in circuit. La cateva zile distanța de la verdictul TAS, suspendare redusa la 9 luni in cazul de dopaj, Simona Halep a primit șansa…

- Simona Halep iși cunoaște adversara din primul tur al turneului Masters WTA de la Miami. Fostul lider mondial va participa la primul turneu dupa suspendarea pentru dopaj. Tragerea la sorți de duminica i-a adus-o ca adversara pe spaniola Paula Badosa, numa

- Simona Halep a revenit in activitate dupa ce a stat suspendata timp de 18 luni sub acuzația de dopaj venita din partea ITIA. De fapt sancțiunea a fopst mult mai aspra, de patru ani, dar in februarie anul acesta, la Luasanne, TAS a schimbat-o intr-una mult mai blanda de 9 luni, astfel ca romanca a primit…

- Simona Halep revine in circuit și o vom vedea curand pe terenul de tenis, la Miami Open, circuit care se desfașoara intre 19 și 31 martie 2024. ”Am oportunitatea sa ma intorc pe teren, acolo unde ma simt cel mai bine”, spunea Simona.Miami. ” Este un turneu bun, imi place intotdeauna sa joc acolo. Dar…

- Simona Halep (32 de ani) a caștigat procesul cu ITIA la TAS, iar sportiva din Romania a postat și o reacție pe rețelele de socializare. Alize Cornet (103 WTA) a ținut sa-i transmita un mesaj dupa acest succes. Fostul numar 11 WTA este prima jucatoare care transmite un mesaj public de susținere pentru…

- La scurt timp dupa ce a aflat ca Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) i-a redus pedeapsa de la 4 ani la la 9 luni, dupa ce a fost acuzata ca s-a dopat, Simona Halep a avut o prima reacție. Marea sportiva a marturisit ca abia așteapta sa se intoarca in circuit.