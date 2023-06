Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de protestatari libanezi au atacat joi marile banci din capitala Beirut, in contextul nemultumirii populare fata de criza economica ce se adanceste, scaderea nivelului de trai si restrictiile asupra retragerilor din depozitele bancare in valuta, relateaza agentia DPA.

- Profesorii au intrat in a treia saptamana de greva generala. Angajații din invațamant resping vehement oferta Guvernului și susțin in continuare ca nu se vor opri pana cand nu primesc majorari mai mari. La Buzau, sute de persoane au ieșit in strada.Elevii sunt și ei solidari cu profesorii. In Buzau…

- Arhivele clujene au dezvaluit niște poze vechi de mai bine de 70 de ani. In fotografii se pot vedea cateva locații cheie din Cluj-Napoca, alaturi de momente din din viața de zi cu zi a clujenilor vremii, surprinse pe film.Palatul Babos (1950)Impunator și distins, Palatul Babos din Cluj vegheaza asupra…

- Poliția din Israel a anunțat ca trei persoane au fost arestate pana acum in timpul demonstrațiilor anti-revizuire din Ierusalim, pentru ca ar fi atacat ofițeri, informeaza Times of Israel.Pe langa numeroasele drumuri din apropierea Knessetului (Parlamentului) care au fost blocate de poliție, protestatarii…

- Un detectiv din New York s-a aventurat intr-o manevra demna de filmele de acțiune, dupa ce un barbat urmarit de FBI amenința ca se arunca dintr-un zgarie-nori, potrivit metro.co.uk. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Peste 3.5 milioane de francezi au protestat pe strazi impotriva adoptarii noii legi a pensilor. Unii protestatari din Bordeaux au decis sa dea foc primariei. Imaginile șocante care au circulat pe internet arata cum ușa și intrarea in primprie sunt cuprinse de flacari.

- Populația Franței abandoneaza, joi, activitațile obișnuite și transforma orașele acestei țari in zone extinse de protest, cu greve și marșuri, dupa ce guvernul francez a supraviețuit, la inceputul saptamanii, testului a doua moțiunii de cenzura și și-a va