- Olandezul Luc Steins, jucatorul echipei Paris Saint-Germain, a fost testat pozitiv la coronavirus in ajunul turneului Final Four al Ligii Campionilor la handbal masculin, fiind plasat in izolare, a anuntat clubul duminica seara, citat de AFP. Luc Steins a fost testat pozitiv dupa un test…

- Duelul dintre FC Barcelona si Paris Saint-Germain detine capul de afis al optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate luni, la Nyon. Barca a fost in optimile de finala ale competitiei in fiecare an din 2004-2005, castigand 14 din cele 16 dueluri. Catalanii…

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania a luat poziție fața de scandalul de rasism declanșat de arbitrul de fotbal Sebastian Colțescu, marți seara, in timpul meciului Paris Saint-Germain – Istanbul Basaksehir, din cadrul Ligii Campionilor, din capitala Frantei. MAE a postat pe contul de Facebook un…

- Petre Apostol Unul dintre cei mai reprezentativi arbitri de handbal din Romania, ploieșteanul Romeo Mihai Ștefan (foto, in stanga), care face pereche cu bucureșteanul Bogdan Ștark, a primit o noua delegare in Liga Campionilor. Cei doi oficiali romani vor arbitra, maine, meciul dintre Paris Saint Germain…

- Meciul pe care CS Dinamo Bucuresti trebuia sa il dispute cu Tatran Presov, pe 17 noiembrie, in Slovacia, in etapa a treia a grupelor EHF European League la handbal masculin a fost amanat, a anuntat clubul din Soseaua Stefan cel Mare pe pagina sa de Facebook. ''Forul european de handbal (EHF)…

- SCM Ramnicu Valcea a anuntat, vineri seara, ca meciul cu Borussia Dortmund, programat in acest weekend, in grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin, a fost amanat, potrivit news.ro.“Partida cu BV Borussia 09 Dortmund a fost amanata. Revenim cu informatii”, este anuntul de pe pagina de…

- Internationalul francez Nikola Karabatic, component al echipei de handbal masculin PSG, a suferit o ruptura a ligamentului incrucisat anterior al genunchiului drept, sambata, in etapa a 5-a a campionatului Frantei si va lipsi cateva luni, a anuntat clubul sau, scrie AFP. ''Obligat…