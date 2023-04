Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o inregistrare video postata pe Twitter de ministrul canadian al transporturilor, Omar Alghabra, - vizualizata de peste sapte milioane de ori - mai multi politicieni canadieni defileaza in jurul unei mese in pantofi roz cu toc, o scena cel putin neobisnuita, care a dat nastere la controverse si…

- Intr-o inregistrare video postata pe Twitter de ministrul canadian al transporturilor, mai multi politicieni canadieni defileaza in jurul unei mese in pantofi roz cu toc. Scena a dat nastere la controverse si polemici, relateaza „Le Figaro”. Potrivit ministrului canadian al transporturilor, purtarea…

- Twitter a sters etichetele ”(institutie) media afiliata statului” si ”(institutie) media finantata din fonduri guvernamentale”, constata vineri AFP, care precizeaza ca a verificat paginile mai multor institutii de presa pe platforma de microblogging, potrivit news.ro.Conturi ale unor institutii de…

- Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai a vorbit, intr-o postare pe Instagram, despre Autostrada Moldovei, in contextul in care, joi, președintele PSD, Marcel Ciolacu, și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, au fost prezenți la Ramnicu Sarat, la turnarea primilor kilometri de asfalt pe A7."Moldova…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a transmis liberalilor din Prahova ca doreste ca preluarea ministerului Transporturilor de catre un membru al PNL sa dea un nou impuls realizarii de infrastructura din Romania, au precizat surse liberale pentru News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Parlamentarii spanioli au dat joi aprobarea finala pentru legea care acorda concediu menstrual femeilor care se confrunta cu dureri in acea perioada, informeaza Mediafax. "Este o zi istorica pentru progresul feminist", a scris pe Twitter ministrul Egalitații, Irene Montero, inainte de vot. Fii…

- In Ontario (Canada), un liceu catolic a exmatriculat un elev care și-a exprimat opinia in timpul unei discuții in clasa. El poate fi reincadrat numai daca accepta sa iși retracteze comentariile, noteaza Le Figaro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Politologul Cristian Pirvulescu este decanul Facultații de Științe Politice de la SNSPA. Acesta susține ca, la alegerile din 2024, Romana va vedea probabil reprodus votul din anul 2020. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…