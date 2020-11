Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul iși dorește ca investitiile unitatilor sanitare in modernizarea sistemelor de energie si gaze medicale sa poata fi decontate din fonduri europene, la fel ca echipamentele electronice pentru elevi,...

- Seful DSU, Raed Arafat a anuntat, joi seara, ca Guvernul a discutat, in prima lectura, o OUG care sa permita absolventilor de Medicina inscrisi la Rezidentiat sa poata lucra in spitale cu pacienti cu coronavirus, sub supraveghere. De asemenea, Arafat a anuntat ca se are in vedere si cooptarea a 3.000…

- Raluca Turcan a anuntat ca Guvernul a decis sa redeschida apelul pentru dotari si echipamente medicale in asa fel incit Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, „spitalele si institutele medicale de urgenta din anumite judete sa isi poata deconta din bani europeni investitiile in unitati…

- Guvernul a decis redeschiderea apelului pentru dotari si echipamente medicale, astfel incat IGSU, spitalele si institutele medicale de urgenta din anumite judete sa isi poata deconta din bani europeni investitiile in unitati medicale mobile, a anuntat vicepremierul Raluca Turcan, joi, intr-o postare…

- Guvernul a decis redeschiderea apelului pentru dotari si echipamente medicale, astfel incat IGSU, spitalele si institutele medicale de urgenta din anumite judete sa isi poata deconta din bani europeni investitiile in unitati medicale mobile, a anuntat vicepremierul Raluca Turcan, joi, intr-o postare…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, la Palatul Cotroceni, o sedinta pe tema fondurilor europene cu prim ministrul Ludovic Orban si mai multi ministri.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea miercuri, 28 octombrie a.c., ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta pe tema fondurilor europene…

- Marcel Bolos, ministrul Fondurilor Europene, Raed Arafat, secretar de stat, si Ludovic Orban, premierul Romaniei, au sustinut o conferinta de presa in urma sedintei de guvern de miercuri, 14 octombrie, prin care au transmis principalele hotarari care au fost luate. Principalele declaratii…

- Vicepreședintele regional al PNL, deputatul de Suceava, Ioan Balan vrea ca sumele pentru cofinanțarea proiectelor de investiții cu fonduri europene necesare primariilor sa fie susținute de la bugetul de stat. In acest sens el s-a adresat ministrului fondurilor europene, Marcel Boloș, caruia i-a…