- Guvernul a stabilit prin hotararea de modificare a HG 1.031/2020, privind aprobarea Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania, ca persoanele cu dizabilitati si insotitorii acestora, precum si persoanele fara adapost intra in etapa a II-a de vaccinare, alaturi de varstnicii peste 65 de ani,…

- In etapa a doua a Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania este inclusa populația cu risc, reprezentata de: -adulți cu varsta peste 65 de ani;-persoanele aflate in evidența cu boli cronice, indiferent de varsta, an funcție de indicațiile vaccinurilor utilizate;In sensul vaccinarii COVID-19,…