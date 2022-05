Stiri pe aceeasi tema

- Autorul atacului cu cocktail Molotov asupra Comisariatului militar din Tiraspol ar fi un barbat din Chisinau, in varsta de 46 de ani. Acesta ar fi actionat la indicatiile unor colaboratori din structurile de forta de la Chisinau, scrie presa din regiunea transnistreana, citata de Unimedia.info.

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat anunțul pretinselor autoritați de la Tiraspol privind identificarea autorului atacului cu cocktailuri Molotov asupra cladirii Comisariatului Militar din stinga Nistrului, care ar fi un locuitor al municipiului Chișinau. Potrivit lui Grosu, in așa mod,…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, vine cu precizari despre candidata la șefia Procuraturii Anticorupție. „Nu este fiica unei activiste PAS, sunt speculații, este o personalitate in diaspora, are opțiunile ei politice”, a declarat Grosu in cadrul emisiunii „ Prime Time ”.

- Președintele Parlamentului de la Chișinau spune ca in urmatoarele zile Republica Moldova va trimite Ucrainei un lot consistent de medicamente și echipamente medicale. De asemenea, o echipa de geniști din Republica Moldova va merge in Ucraina pentru a ajuta la deminarea teritoriilor. Igor Grosu spune…

- Cele 6 MiG-uri vor ramine la Marculești. Republica Moldova a refuzat sa le ofere armatei ucrainene. „Președintele Parlamentului a reiterat ca, potrivit statutului de neutralitate al Moldovei, nu putem detașa echipament militar in alte țari”, a spus pentru Unimedia, Aurica Jardan, consiliera președintelui…

- Cele 6 MiG-uri vor ramane la Marculești. Republica Moldova a refuzat sa le ofere armatei ucrainene. „Președintele Parlamentului a reiterat ca, potrivit statutului de neutralitate al Moldovei, nu putem detașa echipament militar in alte țari”, a spus pentru UNIMEDIA, Aurica Jardan, consiliera președintelui…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține ca Transnistria a fost afectata de ruperea relațiilor economice cu Ucraina. Potrivit acestuia, in prezent, combustibilul, produsele alimentare, dar și medicamentele care ajung in stinga Nistrului provin din țarile europene, noteaza Noi.md cu referire la…