- Nu exista pericole de escaladare și destabilizare a situației. Asigurarile sunt date de președintele Parlamentului de la Chișinau, Igor Grosu, in contextul așa zisului Congres al deputaților din regiunea transnistreana, care va avea loc miercuri, la Tiraspol. Igor Grosu spune ca prin diseminarea informațiilor…

- Agenții economici din stinga Nistrului s-au conformat, activeaza, exporta și importa produse și marfuri dupa prevederile noului Cod Vamal al Republicii Moldova. Precizarea a fost facuta de șeful Legislativului, Igor Grosu, la Moldova 1. Oficialul a menționat ca astfel antreprenorii din țara trebuie…

- Regiunea regiunea separatista moldoveneasca nu va cere sa fie anexata Rusiei, a declarat duminica șeful Serviciului de informații militare din Ucraina, Kirilo Budanov, intr-o conferința presa la Kiev, transmite Kyiv Independent.„Nimeni nu va adera la Federația Rusa pe 28 (februarie)”, a declarat Budanov,…

- Referendumul cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana, care se va desfașura in aceeași zi cu alegerile prezidențiale din acest an, va fi constituțional, a precizat președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit lui, va are fi exercițiul democratic suprem, prin care va fi inchisa…

- Principalul negociator al Republicii Moldova pentru rezolvarea conflictului transnistrean - vechi de trei decenii - a exclus duminica orice rol al Rusiei in gasirea unei solutii, atat timp cat Moscova este angajata in razboiul sau din Ucraina, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Vicepremierul pentru…

- Pana la intrarea in vigoare a noului Cod Vamal, care obliga agenții economici din stanga Nistrului sa achite taxele vamale in bugetul Republicii Moldova, exista o descriminare intre antreprenorii de pe cele doua maluri ale Nistrului. Acum toți agenții economici sunt puși in condiții egale. Unul din…

- Cerem dezbaterea in Parlamentul de la Chișinau a subiectului privind reunificarea Republicii Moldova cu Romania. Solicitarea vine din partea unui grup de unioniști care au pregatit o scrisoare adresata președintelui Legislativului, Igor Grosu, prin care cer examinarea subiectului Unirii in plenul Parlamentului.…

- Un nou Cod Vamal a intrat in vigoare in Republica Moldova de la 1 ianuarie și care elimina toate scutirile la plata taxelor vamale de care s-au bucurat, timp de decenii, agenții economici din regiunea separatista transnistreana. Serviciul Vamal de la Chișinau a explicat ca aceasta masura asigura un…