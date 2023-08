Stiri pe aceeasi tema

- PE PODIUM… Atleții vasluieni au obținut doua medalii de argint și trei de bronz la ediția din acest an a Cupei Romaniei la atletism – Seniori și U20. Rareș Conduraru și Dragoș Nastasa au luat argintul, in timp ce Andrei Micu, Narcis Nica și Ștefania Bucataru s-au intors cu medaliile de bronz. Atleții…

- NECINSTE… In anul 2017, Barladul a devenit primul oraș al rugbyului din Romania, avand o tradiție de peste 65 de ani in sportul cu balonul oval. Din pacate, Barladul nu sta la fel de bine și in ceea ce privește cel mai iubit și popular sport din țara, fotbalul. Intr-un clasament al celor mai mari […]…

- Presedintele Klaus Iohannis va promulga, marti, Legile Educatiei, intr-o ceremonie care va avea loc la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 17:00. Pe 22 mai, proiectele legilor invatamantului preuniversitar si superior au fost adoptate de Senat, in calitate de for legislativ decizional. USR si Forta…

- FARA BUN SIMȚ… Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Vaslui, au descoperit in trafic, in cadrul unei acțiuni specifice, un BMW cam dubios! Autoturismul de lux a fost luat la control de polițiștii hușeni, care au descoperit ca figura in bazele de date…

- PAUZA… Dupa un final pe muchie de cuțit, sezonul 2022-2023 al Ligii Zimbrilor s-a incheiat cu bine pentru CSM Vaslui. Formația vasluiana s-a clasat pe locul doi la baraj și continua in prima liga. Handbaliștii vasluieni sunt liberi pana in jurul datei de 17 iulie, insa vor primi din partea antrenorilor…

- MISIUNE… Prin noul punct de trecere a frontierei (PTF), Bumbata – Leova, deschis oficial marți, 23 mai 2023, controlul sanitar – veterinar și pentru siguranța alimentelor al produselor care fac obiectul activitaților de import și tranzit, va fi asigurat de personalul de specialitate din cadrul DSVSA…

- UPDATE: IPJ Vaslui vine cu precizari referitoare la accidentul care a avut loc in Barlad. Ora la care a fost sesizat incidentul rutier la 112 este 11.52, iar zona unde s-a produs se numește „Capșa”, mai precis la intersecția strazii Hotin cu strada Republicii. Au fost implicate trei mașini, toate din…

- ADVERSAR… Sorin Frunza, unul dintre cei mai apreciați jucatori care au trecut pe la Vaslui, va reveni pe stadionul “Municipal”, locul unde a debutat in fotbalul mare. A renunțat la fotbalul profesionist in 2018, dar a continuat sa joace ca amator in “județeana”. In aceasta iarna, fostul “decar” al Vasluiului…