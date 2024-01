Stiri pe aceeasi tema

- George Simion, gonit și la Constanța de protestatari: 'La revedere! Nu aveți ce cauta in Constanța. Acolo, la hoții voștri sa va duceți'George Simion, liderul partidului AUR, a mers la Constanța și a incercat sa se apropie de protestatarii din județ, insa nu a fost bine primit.Nici aici liderul AUR…

- Cei patru hoți care au furat seiful unui barbat din Capitala weekendul trecut au fost prinși. Aceștia ar fi acționat la pont și știau ca vor gasi bijuterii, ceasuri de lux și bani. Bunurile furate au fost evaluate la 70.000 de euro. Este vorba despre patru barbați cu varste cuprinse intre 25 și 40…

- Protestatarii vor sa ajunga in Piața Victoriei pentru a-și spune nemulțumirile fața de taxele prea mari de drum și scumpirea RCA. Fermierii și transportatorii protesteaza, astazi, in fața Guvernului, cu tractoare, camioane și dube. Printre motivele invocate se numara taxele prea mari de drum, carburanții…

- Protestatarii vor sa ajunga in Piața Victoriei pentru a-și spune nemulțumirile fața de taxele prea mari de drum și scumpirea RCA. Fermierii și transportatorii protesteaza, astazi, in fața Guvernului, cu tractoare, camioane și dube. Printre motivele invocate se numara taxele prea mari de drum, carburanții…

- Liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, si liderul AUR George Simion au avut o disputa vineri seara, la Digi 24. Ciolacu l-a intrebat pe liderul AUR cat timp va mai spune neadevaruri despre el si familia sa si l-a avertizat ca s-ar putea decide la randul sau sa spuna adevaruri care il vizeaza, in replica,…

- Un elev de clasa a cincea de la o scoala din Capitala a cazut, joi dupa-amiaza, de la etajul al treilea al unitatii de invatamant. Incidentul s-a produs la o unitate de invatamant privata din Sectorul 6. Elevul, care are 11 ani si este in clasa a cincea, a cazut de la etajul al treilea. […] The post…

- Polițiștii din Campia Turzii ii cauta pe hoții care au furat decorațiunile folosite pentru impodobirea orașului, de Craciun. Nici o persoana din cadrul administrației nu și-a dat seama pana acum. „La data de 7 noiembrie, polițiștii municipiului Campia Turzii au fost sesizați despre faptul ca in perioada…

- Fostul campion național la kickboxing, in 2017, la categoria 63kg, legitimat la Clubul Sportiv Viitorul Fantanele din județul Constanța, a fost gasit fara suflare in propria casa. Lumea sportului este in stare de șoc. Vestea ca Florin Dogaru s-a stins la 24 de ani i-a șocat pe colegii lui. Sportivii…