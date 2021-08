Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna a facut prapad, luni dimineața, in Baia Mare. Un barbat a fost ranit grav dupa ce un copac a cazut peste el, iar acoperișurile desprinse de pe doua blocuri au avariat mai multe mașini. Vijelia care s-a abatut peste oras la primele ore ale diminetii a facut o victima și a produs pagube. […]…

- O vijelie extrem de puternica a facut prapad pe transalpina. Chioșcurile au fost pur și simplu dezmembrate, iar bucați din construcții au fost impraștiate pe șosea. Turiștii au surprins imaginile. Pe Transalpina și in mai multe zone din județul Gorj a fost cod roșu de furtuna joi seara, iar vantul a…

- Vantul a batut cu putere in Capitala. Furtuna a inceput in jurul orei 22.15 și a crescut in intensitate. La ora 22.45, meteorologii au emis avertizari Cod galben de averse și vijelii pentru București și județul Ilfov, iar autoritațile au transmis un mesaj RO-ALERT. Mai multe geamuri au fost sparte de…

- Dupa o zi cu temperaturi caniculare, o furtuna violenta s-a abatuta asupra litoralului romanesc. Din Constanța pana in Eforie Nord plajele au fost maturate de vant. Imaginile cu furia naturii au fost surprinse, miercuri, de o turista. Sursa Video: Cristina Dallas via Facebook …

- Specialiștii vorbesc despre un ciclon local care a facut prapad in cateva minute. Furtuna a fost precedata de un vuiet puternic auzit de localnicii de langa Gura Humorului. Apoi, arborii au fost rupți de vantul puternic ca pe niște bețe de chibrituri. Rafele au ajuns și la 200 de km viteza, spun specialiștii.…

- Sute de turiști au fost alungaț, marți, de pe plaja din Eforie Nord de o furtuna puternica. Litoralul a fost ieri sub avertizare de vreme severa. Turiștii povestesc ca norii s-au adunat deodata. Vantul a inceput sa bata puternic, iar obiectele de pe plaja, inclusiv umberelele și șezlongurile au fost…

- O furtuna puternica a facut ravagii in Moscova. Strazile si metroul au fost inundate, iar vantul puternic a aruncat acoperisuri si a doborat o macara. Mii de locuințe au ramas fara curebt electric, iar un turn de televiziune a fost lovit d eun trasnet. Furtuna s-a declanșat asupra capitalei ruse la…