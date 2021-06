Un iubitor al muntelui a avut cea mai frumoasa zi, joi, cand in fața ochilor i-a aparut o turma mare de capre negre. Peste 30 de exemplare, printre care și pui au aparut pe platou din Parcul Național Retezat. Animalele sunt liniștite și par sa se bucure de soare și puțina zapada ramasa pe crestele […] The post VIDEO Frumusețe la superlativ. O tuma de zeci de capre negre surprinse in Retezat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .