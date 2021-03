Stiri pe aceeasi tema

- BRUXELLES, 17 mart – Sputnik. Nori negri se aduna deasupra companiei AstraZeneca, luata la ochi de europeni atat din cauza intarzierilor in livrarea vaccinurilor, cat și a reacțiilor adverse periculoase de dupa vaccinare, care au determinat cam jumatate din țarile UE sa suspende utilizarea produsului…

- Iranul a declarat duminica ca nu considera ca este momentul „potrivit” pentru o reuniune informala privind acordul nuclear din 2015, propusa de Europa și inclusiv de Statele Unite, relateaza AFP.„Având în vedere pozițiile și acțiunile recente ale Statelor Unite și ale…

- Iranul a anuntat ca nu considera ca este momentul ''potrivit'' pentru o reuniune informala privind acordul nuclear din 2015, propusa de Europa si la care sa participe si Statele Unite, relateaza duminica AFP. ''Avand in vedere pozitiile si actiunile recente ale Statelor Unite…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel si-au exprimat vineri sustinerea pentru strategia de aprovizionare cu vaccinuri anti-Covid a Comisiei Europene, in pofida criticilor si a intarzierilor, relateaza AFP. ''Sustin pe deplin abordarea europeana…

- Franta nu are nevoie, in acest moment, de o noua stare de carantina generala, afirma premierul Jean Castex, subliniind insa ca actualele restrictii antiepidemice trebuie sa ramana in vigoare. "Aparitia noului risc ne-a facut sa ne intrebam daca este oportuna a treia carantina generala. Nu…

- Seful statului, Maia Sandu, efectueaza o vizita oficiala in Franta. Ea se va afla la Paris pina miine, iar astazi va avea o intrevedere cu presedintele francez Emmanuel Macron. De asemenea, Maia Sandu va avea discutii cu mai multi oficiali de rang inalt printre care: presedintele Senatului francez,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a calificat marti drept ''inacceptabila'' condamnarea opozantului rus Aleksei Navalnii si a cerut ''eliberarea imediata'' a acestuia, relateaza AFP. ''Condamnarea lui Aleksei Navalnii este inacceptabila. Un dezacord politic…

- Franța introduce de duminica obligativitatea testelor RT-PCR pentru cei care vin cu avionul pe teritoriul sau, inclusiv din Uniunea Europeana. Președintele francez Emmanuel Macron și-a informat omologii europeni asupra acestei decizii, in cadrul unui summit on-line al liderilor țarilor UE, desfașurat…