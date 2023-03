VIDEO-FOTO: O mașină a ars ca o torță pe autostrada A1 Sibiu- Sebeș. Pasagerii au reușit să se autoevacueze la timp din autoturism VIDEO-FOTO: O mașina a ars ca o torța pe autostrada A1 Sibiu- Sebeș. Pasagerii au reușit sa se autoevacueze la timp din autoturism O mașina a luat foc in mers pe autostrada A1 intre Sibiu și Sebeș. Pompierii au intervenit, dar nu au mai putut salva nimic din autoturism. Persoanele aflate in mașina au reușit sa se autoevacueze la timp. Potrivit ISU Sibiu, o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD au intervenit de […] Citește VIDEO-FOTO: O mașina a ars ca o torța pe autostrada A1 Sibiu- Sebeș. Pasagerii au reușit sa se autoevacueze la timp din autoturism in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

