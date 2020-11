VIDEO FOTO - Imagini emoționante: O fetiță de 3 ani este salvată de sub dărâmături la 65 de ore după cutremurul din Turcia Imagini emoționante au fost surprinse in timpul salvarii unei fetițe prinse sub daramaturi, la patru zile de la cutremurul din Turcia. Fetița cu par blond scoate mana printre bucațile de ciment, iar un paramedic ii pune o perfuzie, inainte de a scoate copila din maldarul de moloz. Citește și: PSD vede posibila intrarea la guvernare (surse) La un moment dat, in timpul cautarilor, un cadru medical gasește manuța fetiței și vede ca are puls, astfel ca incearca sa ii puna o perfuzie inainte de a scoate copila de sub moloz. In tot acest timp, fetița sta calma și ține mana intinsa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

