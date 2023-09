Stiri pe aceeasi tema

- Copiii din municipiul Reghin au avut parte vineri, 22 septembrie, de un moment inedit intitulat „Povești inaripate cu prigorii". Demersul Centrului de Informare și Promovare Turistica Reghin a avut in vedere familiarizarea celor mici, prin intermediul unui atelier de pictura cu privire la prigorii,…

- Muzeul Etnografic „Anton Badea" din Reghin invita publicul larg la o inedita intalnire cu istoria, sambata, 23 septembrie, de la ora 16.00, cu ocazia deschiderii expoziției „Avioane și aviatori in nord-estul Transilvaniei 1944" . Expoziția este realizata de coordonatorii Georgiu Daniel de la Asociația…

- Meteorologii au emis un Cod galben de furtuna pentru intervalul 23 august, ora 10:00 – 24 august, ora 03:00 este semnalata instabilitate atmosferica in mai multe zone. In Maramures, Moldova, cea mai mare parte a Crisanei si Transilvaniei, precum si in nord-estul Munteniei si nordul Dobrogei vor fi perioade…

- Lacul Ursu din stațiunea Sovata este unic in Europa și cel mai mare lac helioterm din lume. Lacul mai este denumit și Marea Moarta a Transilvaniei din perspectiva specialiștilor, deoarece aceștia susțin ca ar exista și la Marea Moarta un loc asemanator, insa cu vegetație inexistenta comparativ cu Lacul…

- In ediția de astazi a emisiunii noastre relatam, in prima parte a acesteia, de la cea de-a XXIII-a ediție a Targului Meșterilor Populari, Iași, 12 – 14 mai 2023, esplanada Palatului Culturii din Iași, manifestare organizata de catre Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National…

- Canotorii din Targu Mureș și din Piatra Neamț s-au intrecut la Cupa Mureșul la canotaj la acest sfarșit de saptamana. Participanți cu varste intre 12 și 20 de au vaslit 1.000 de m sperand la podium. „Cupa Mureșul este o competiție tradiționala care se ține an de an, de cand sunt eu antrenoare, adica…

- Primaria și Consiliul Local al Comunei Raciu, Asociația pentru Dezvoltare si Cultura Mures in parteneriat cu Consiliul Județean Mureș și Centrul Judetean pentru Cultura Traditionala si Educatie Artistica Mures, organizeaza in perioada 19-20 iulie 2023, in Municipiul Targu Mures si in comuna Raciu, ediția…

- Avertizare meteo de ultima ora de la ANM. Meteorologii au emis un cod portocaliu de vijelii in mai multe județe ale țarii. Alerta e in vigoare de joi, 13 iulie, de la ora 15, pana pe 14 iulie, la ora 8.00. In intervalul mentionat in Crisana, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumatatea nordica…