- Comitetul International al Crucii Rosii a cerut o de-escaladare imediata a ostilitatilor din Gaza si livrarea de ajutoare umanitare. ”Este inacceptabil ca civili nu au niciun loc sigur unde sa mearga in Gaza, in mijlocul bombardamentelor masive si cu un asediu militar nu este posibil, in prezent, nici…

- Premierul Benjamin Netanyahu a convocat duminica pentru prima data cabinetul de urgenta extins al Israelului, afirmand ca unitatea nationala aratata a trimis un mesaj puternic acasa si in strainatate, in timp ce tara se pregateste sa „demoleze Hamasul” in Gaza, relateaza Reuters. At the start of the…

- O nava de marfa sub pavilion Togo a explodat in apropiere de Sulina, dupa ce ar fi lovit o mina. Garda de Coasta și Poliția de Frontiera ar fi fost alertate, miercuri dimineața, ca la aproximativ 25 de mile in larg, intre Sulina și Canalul Bistroe, s-a produs o explozie la o nava de marfa […] The post…

- Un Airbus A320 apartinand companiei aeriene ruse Uralskie Avialinii a fost nevoit sa aterizeze de urgenta marti, pe un camp din Siberia, in urma unui incident tehnic nespecificat. Potrivit autoritatilor ruse, la bordul aeronavei erau 170 de pasageri, intre care 23 de copii, si sase membri ai echipajului,…

- Inca o persoana care a suferit arsuri in exploziile de la statia GPL din Crevedia a decedat marti dimineata. Este vorba despre un barbat in varsta de 34 de ani, de origine nepaleza. ”In cursul acestei dimineți, a decedat la Spitalul Clinic de Urgența “Bagdasar-Arseni” București inca unul din pacienții…

- Doi romani, soț și soție, au murit intr-un tragic accident de circulație pe autostrada Salonic – Serres, la intoarcerea din vacanța. Cei doi copii ai cuplului, de 7 și 10 ani, au supraviețuit și sunt internați in spital. MAE a anunțat autoritațile elene ca familia din țara va veni sa ia copiii acasa.…

- Cel putin 12 persoane au murit si alte zeci au fost ranite luni seara intr-o explozie urmata de un incendiu la o benzinarie din Daghestan, o republica autonoma rusa din Caucaz, a anuntat Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, transmite marti AFP, citata de Agerpres. „Peste 60 de persoane au fost…