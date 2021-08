Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca un numar de cinci cetateni afgani din categoriile vulnerabile – un student cu bursa in Romania si doi jurnalisti impreuna cu membrii familiei – au fost evacuati din Kabul in urma demersurilor autoritaților si se afla in siguranta in afara teritoriului afgan.…

- Sayed Sadaat a fost ministru al Comunicatiilor in guvernul afgan inainte de a se muta in Germania in septembrie anul trecut, in speranta unui viitor mai bun. Acum este curier in orasul Leipzig. Insa linistea de acasa este mai importanta pentru acesta. „Nu am nimic de care sa ma simt vinovat”, a spus…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel a spus, joi, ca cei care nu au avut acces la zborurile din Kabul, nu vor fi uitați. Ministrul german de externe negociaza inca cu talibanii. ”Știm ca mica fereastra se inchide. Zeci de mii de oameni au fost salvați, dar vreau sa va mai spun azi o data: nu ii […] The…

